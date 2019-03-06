عدنان يوسف: حب الوطن والالتزام أساسيات نجاح الدول

ضيف برنامج "على القمة" الأسبوع الجاري عدنان يوسف، المصرفي البحريني المخضرم وخبير التمويل الإسلامي، والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-دعا عدنان أحمد يوسف في الحلقة الرابعة من حواره مع برنامج "على القمة"، الشباب العربي بالالتزام والانضباط لتحقيق النجاح.

وقال عدنان إن رسالته دائماً تتحدث عن ضرورة زرع بداخل الشباب العربي شيئين مهمين وهما حب الوطن والالتزام.

أضاف عدنان: "الالتزام يساعد المجتمع على التقدم، فلننظر كيف نجحت دول مثل اليابان والصين على الرغم من الكثافة السكانية الكبيرة لديهم إلا عن طريق الالتزام والانظباط في الحياة والعمل.

أشار الخبير المصرفي البحريني إلى "أننا في الوطن العربي لدينا تفاني في حب الوطن ولكننا نفتقد الانضباط والالتزام".