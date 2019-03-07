كيف ستوفر مايكروسوفت 100 ألف وظيفة في مصر خلال 3 سنوات؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة مايكروسوفت العالمية أنها ستتمكن من خلق ما يزيد عن 100 ألف وظيفة جديدة في مصر بحلول نهاية عام 2022، من خلال منظومة مايكروسوفت المتكاملة وتقنية الحوسبة السحابية، التي تزاديت شعبيتها بالآونة الأخيرة.

وذكرت مايكروسوفت، في بيان، الخميس، أن هذه الأرقام تأتي وفقاً لدارسة جديدة أجرتها شركة الأبحاث الدولية (IDC)، أظهرت أن منظومة الشركة المتكاملة ستساهم في دفع عجلة الحكومة المصرية من خلال المعاهدات والمبادرات التعاونية، وبالتالي تحقيق عوائد كبيرة على اقتصاد مصر بين عامي 2017 و 2022، حيث ستساهم المؤسسات في جميع أنحاء مصر في زيادة الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والتوظيف.

وتوقعت الدراسة أن يزيد الإنفاق على الخدمات السحابية العامة في مصر بمقدار 3.5 أضعاف على مدار الخمس سنوات المقبلة، لينمو من 48.5 مليون دولار عام 2017 ليصل إلى 162.6 مليون دولار بحلول عام 2022.

وأوضحت الشركة أن اعتماد الخدمات السحابية سيؤدي لتوفير نحو 69 ألف صافي وظائف جديدة، بينما ستخلق منظومة مايكروسوفت المتكاملة 30 ألف صافي وظائف جديدة، بما يعادل مجموعه 100 ألف وظيفة جديدة في مصر.

وقال خالد عبد القادر، مدير عام مايكروسوفت مصر، إن التقدم التكنولوجي ليس مفهموماً أو مصطلحًا جديدًا على مصر، كما أن رؤية مصر2030 رسمت فعلياً خارطة طريق لتشكيل مستقبل مستدام على جميع الأصعدة الاقتصادية والتطويرية وغيرها، مشيرا إلى أن خطط التنمية في مصر تدعم الاستثمارات الجارية حول التقنيات السحابية ومبادرات التحول الرقمي.

وسلطت الدراسة الضوء على الاستراتيجية السحابية للحكومة المصرية وكذلك استثمارات القطاع الخاص، حيث سيولدان 2.36 مليار دولار صافي إيرادات جديدة من المشروعات السحابية خلال نصف العقد القادم، كما سيصل الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في مصر إلى 1.17 مليار دولار في عام 2022، فيما سيخلق التوظيف المباشر لتكنولوجيا المعلومات 417.135 فرصة عمل.

وتتضمن منظومة مايكروسوفت المتكاملة مجموعة من الشركات التي تتعامل بشكل رسمي مع منتجاتها، وتجني هذه المنظومة وفقاً لتقرير شركة IDC عائدات بقيمة 9.37 دولار مقابل كل دولار واحد تربحه مايكروسوفت من عائدات الخدمات التي تتيحها.

ومن جانبه، أوضح مانيش رانجان، مدير البرامج والحوسبة السحابية لدى IDC الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، أن الدول ستتمكن في ظل استمرار توسع نطاق استخدام التقنية السحابية بالمنطقة، من تسريع خطى التحول الرقمي والتنوع الاقتصادي، وستساهم أيضاً التقنية السحابية في تمكين المشاريع المبتكرة التي تتمحور حول تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين، كما أن هذا التوسع سيخلق ارتفاعاً في الطلب على أنواع مخصصة من المهارات والخبرات الجديدة في السوق.

وسبق أن قدر البنك الدولي أن كل وظيفة تقنية ستولد 4.3 وظيفة أخرى عبر مختلف الصناعات، في حين وجد تقرير "مستقبل الوظائف" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أن طفلين من بين كل 3 أطفال سينتهي بهم المطاف إلى العمل في وظائف غير موجودة بعد.