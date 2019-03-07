عدنان يوسف: الرواتب المجزية باتت أحد عوامل جذب الكفاءات للمصارف

ضيف برنامج "على القمة" الأسبوع الجاري عدنان يوسف، المصرفي البحريني المخضرم وخبير التمويل الإسلامي، والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-جذبت البنوك الإسلامية في بداية ظهورها إلى النور، الموظفين والكوادر في البداية بسبب الوازع الديني ولكن الأمور اختلفت الآن، بحسب عدنان يوسف، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية في الحلقة الخامسة والأخيرة من حواره مع برنامج "على القمة".

وقال عدنان يوسف إن من السلبيات التي كانت موجودة في البنوك الإسلامية في البدايات ضعف الرواتب والمخصصات والمزايا التي تقدمها للعاملين مقارنة بالبهوك التقليدية، ولكن الأمر اختلف الآن بعد أن وجدت البنوك الإسلامية أن رواتبها بعيدة جداً عن البنوك التقليدية، فبدأت بتحسين رواتبها لجذب الموظفين وخاصة ذوي الخبرة.

وأضاف:" يعمل الآن في البنوك الإسلامية العديد من العاملين من ذوي الخبرات الكبيرة، وعملوا من قبل في بنوك ومؤسسات مالية كبيرة مثل ستاندرد تشارترد، وسيتي بنك، وبنك أوف أمريكا، بعد أن اقتربت الرواتب والمخصصات في البنوك الإسلامية مع البنوك الأخرى".