تركيا تعلن معدل النمو في 2018: تراجع حاد وانكماش في الربع الأخير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهد معدل نمو الاقتصاد التركي تدهورا ملحوظا بنهاية العام الماضي 2018، ليصل إلى 2.6%، مقابل 7.4% في 2017، متأثرا في ذلك بانكماش حاد تعرض خلال الربع الأخير من 2018.

ووفقا لبيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي، الإثنين، فإن معدل نمو الاقتصاد التركي المحقق خلال العام الماضي، يعتبر الأقل منذ سنوات، تحت ضغط الانكماش الحاد الذي تعرض له خلال الربع الأخير من 2018، والذي بلغت نسبته 3%.

وخلال الربع الأخير من العام الماضي، تراجعت القيمة المضافة لقطاع البناء بـ8.7%، وللقطاع الصناعي بنسبة 6.4%، وللقطاع الزراعي بنسبة 0.5%، فيما انخفضت القيمة المضافة لقطاع الخدمات بنسبة 0.3%.

وانخفضت قيمة الناتج المحلي الإجمالي التركي مقومة بالعملة الأمريكية إلى 784.1 مليار دولار في 2018، مقابل 851.5 مليار دولار في 2017، حسب بيانات معهد الإحصاء التركي الإثنين.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام الماضي 184.9 مليار دولار، وهي أقل قيمة له منذ الربع الأول 2017 عندما بلغ 175.9 مليار دولار، فيما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي 9.6 ألف دولار في 2018.

وانهارت العملة التركية العام الماضي (الليرة)، بعد مضاعفة الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم الوارد من تركيا، ردا على اعتقال أنقرة لقس أمريكي، تتهمة تركيا بالضلوع في عملية انقلاب فاشلة عام 2016، وأفرجت عنه لاحقا.

وتفاقمت معدلات التضخم في البلاد لتحوم حول 20%، ما دفع البنك المركزي للإبقاء على معدلات الفائدة عند مستويات مرتفعة قياسية 24%، بعد أن رفعها بواقع 6.25% دفعة واحدة منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، على غير رغبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووعد أردوغان مواطنيه بخفض معدلات التضخم بين 6% إلى 7%، لكنه لم يحدد جدولا زمنيا لهذا.