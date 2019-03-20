إيران ترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 36% إلى هذه القيمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قرر المجلس الأعلى للعمل بإيران، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في البلاد بنسبة 36%، اعتبارا من بداية العام الايراني الجديد الذي سيبدأ الخميس 21 مارس/ آذار 2019.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، فقد ناقش المجلس الأعلى للعمل في إيران، خلال اجتماع عقده مساء، الثلاثاء، مسالة الحد الأدنى لأجور العمال للعام الايراني الذي سيبدأ في 21 مارس/آذار الجاري.

وقرر المجلس الأعلى للعمل، زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15.168 مليون ريال ريال، (360.24 دولار) شهريا، مقابل 11.140 مليون ريال (264.58 دولار)، في العام الإيراني الذي ينتهي الأربعاء 20 مارس/آذار 2019.

وتبلغ قيمة الزيادة المقررة للحد الأدنى للأجور، 4.028 مليون ريال (95.67 دولار)، أي بنسبة 36.15%، مقارنة مع العام الإيراني الجاري.

من جانب آخر، أفاد الموقع الإعلامي للرئیس الإيراني حسن روحاني، أن الرئیس أبلغ منظمة التخطیط والميزانية فی البلاد، بتنفیذ مشروع الموازنة العامة للسنة الإيرانية المقبلة التي تبدأ في 21 مارس/آذار الجاري.

وتعتبر هذه الموازنة، الأولى لحكومة روحاني، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وفرضها الحظر الاقتصادي على طهران، ويبلغ حجم الموازنة 4700 تريليون ريال (110 مليارات دولار).

وقال روحاني أن موازنة العام المقبل تتناسب مع الحظر الأميركي الظالم المفروضة على ايران داعيا إلى تقليص القطاع الحكومي، وتقليل اعتماد الحكومة على إيرادات النفط.

وحددت الحكومة سعر برميل النفط في مشروع الموازنة عند 54 دولارا.

وأضاف روحاني، أمام البرلمان أن موظفي الحكومة سيحصلون على زيادة 20% في الأجور العام المقبل، وأن الموازنة تتضمن دعما حكوميا بقيمة 14 مليار دولار لتوفير السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء بأسعار رخيصة.