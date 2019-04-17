الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي يقترب من تريليون درهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --كشفت بيانات صادرة عن مركز الإحصاء في إمارة أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، أن الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بلغ بالأسعار الجارية 931 مليار درهم (254 مليار دولار)، بنهاية عام 2018، مقارنة مع 814 مليار درهم في عام 2017 بمعدل نمو بلغ 14.4%.

وعزا مركز الإحصاء، هذا النمو إلى ارتفاع الناتج المحلي النفطي للإمارة بالأسعار الجارية بنسبة 35.7%، بقيمة 376 مليار درهم (102.5 مليار دولار)، خلال العام الماضي مشكلا ما نسبته 40.4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وأوضح المركز، أن الناتج المحلي غير النفطي للإماراة بالأسعار الجارية ارتفع من 537 مليار درهم في عام 2017 إلى 555 مليار درهم في عام 2018 بمعدل نمو 3.5% وبنسبة مساهمة 59.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2018.

وأشارت البيانات، إلى ارتفاع أجور العاملين في الأنشطة الاقتصادية بإمارة أبوظبي، بنسبة بلغت 3.7% لتصل إلى 251 مليار درهم في عام 2018 مقارنة بـ241 مليار درهم في عام 2017، فيما ارتفع الإنتاج في الإمارة بنسبة 11.4%، إلى 1.4 تريليون مليار درهم في عام 2018، مقارنة بـ1.27 تريليون درهم في عام 2017.

وقال عبدالله أحمد السويدي مدير عام مركز الإحصاء بالإنابة، إن آفاق النمو بالنسبة لاقتصاد أبوظبي من واقع نتائج تقديرات المركز تبدو إيجابية للسنوات المقبلة، بفضل التوظيف الجيد لمعظم إيراداتها النفطية لدعم التنمية ورفع مستوى النمو الاقتصادي.

وأكد راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة أن تقديرات مركز الإحصاء أبوظبي تعكس تطورا ملحوظا في أداء اقتصاد إمارة أبوظبي خلال عام 2018 من خلال نسبة نمو حقيقي بلغت 1.9% مدعوما بالنمو الملحوظ في أنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 3.4% عام 2018.

و ذكر أن مجمل الأنشطة غير النفطية خلال عام 2018 حققت نموا إيجابيا مكنها من الحفاظ على مساهمتها بالنسبة الأكبر من مجمل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بواقع نسبة تمثيل بلغت 51% مقارنة بـ49% لصالح الأنشطة النفطية خلال العام نفسه.