مصر تعتزم طرح ثالث أكبر بنك حكومي في البورصة وجمع 400 مليون دولار

القاهرة، مصر (CNN)-- تعتزم الحكومة المصرية طرح حصة في بنك القاهرة بالبورصة المصرية وأحد البورصات العالمية، في صفقة ستتراوح قيمتها بين 300 و400 مليون دولار، بحسب ما أعلنه طارق فايد رئيس البنك.

وقال فايد، في مؤتمر صحفي بالقاهرة الخميس، إن طرح حصة من البنك في البورصة سيتم خلال العام الجاري 2019، وإنه سيتم عبر البورصة المصرية وأحد الأسواق العالمية، عبر طرح شهادات إيداع، وذلك لضمان أكبر تغطية للطرح، في ظل كبر حجمه الذي قد يصل إلى 400 مليون دولار.

تأسس بنك القاهرة عام 1952، وهو ثالث أكبر بنك حكومي مصري، ومملوك حاليا لبنك مصر، الحكومي أيضا، وكان معدا للبيع بالكامل عام 2007، إلا أن الصفقة لم تتم واحتفظت به الحكومة بعدما كانت قد باعت في العام نفسه بنك الإسكندرية لإحدى المجموعات الإيطالية.

وقال فايد إن البنك حقق طفرة خلال العام الماضي 2019، حيث زادت أرباحه االصافية 200% لتبلغ 2.5 مليار جنيه ( 150مليون دولار)، وارتفعت أصوله 13% لتسجل 165.7 مليار جنيه (9.6 مليار دولار)، بدعم من زيادة قيمة القروض 48% لتبلغ 66 مليار جنيه (3.84 مليار دولار) مقابل 45 مليار (2.6 مليار دولار)بنهاية عام 2017.

كما ارتفعت الودائع التي جمعها البنك من العملاء بنسبة 7.5% خلال العام الماضي وسجلت 131 مليار جنيه(7.6 مليار دولار).

أشار رئيس بنك القاهرة إلى أن البنك اجتذب 100 ألف عميل جديد خلال 2018 حصلوا على قروض لمشروعات متناهية الصغر، كما استقطب البنك 400 ألف عميل جديد فتحوا حسابات مصرفية.