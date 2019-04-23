وزير البترول المصري: 2.3 مليار دولار لتحقيق اكتفاء الصعيد من الوقود

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال وزير البترول المصري، طارق الملا، إنه يجري تنفيذ أكبر مجمع لإنتاج البنزين عالى الأوكتين، ومجمع آخر لإنتاج البنزين والسولار والبوتاغاز فى محافظة أسيوط، جنوبي البلاد، بإجمالى استثمارات تصل إلى 2.3 مليار دولار.

وأوضح الوزير خلال زيارة تفقدية لتوسعات معمل تكرير أسيوط، الثلاثاء، أن المشروعين الجديدين سيساعدان في تحقيق الاكتفاء الذاتي لصعيد مصر من المنتجات البترولية المختلفة.

واعتبر الملا، في تصريحات صحفية خلال الزيارة، المشروعين الجديدين نموذجاً لمشروعات التكرير المتطورة التى تستخدم وتطبق أحدث التكنولوجيات الصناعية، لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة توفي بمتطلبات السوق.

ويتولى أعمال تنفيذ المشروعين شركتان مصريتان متخصصتان، هما إنبى وبتروجت، بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة، وأكد الملا أن المشروعين يعدان من محاور تنمية صعيد مصر.

من جانبه، قال رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول، محمود الشابورى، إن مشروع مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين يجرى تنفيذه باستثمارات 450 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تبلغ 660 ألف طن سنوياً، بواقع 650 ألف طن بنزين بجانب كميات من البوتاجاز وغازات هيدروجين، وتجاوزت نسبة التنفيذ 40%.

أشار الشابورى إلى أنه يتم تدبير تمويل المشروع من المصادر الذاتية والبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الأجنبية.

وأوضح رئيس شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول، محمد بدر، إن المجمع الذي تقيمه شركته، سيستقبل 2.5 مليون طن من المازوت سنوياً من معمل شركة أسيوط لتكرير البترول، لإنتاج 1.6 مليون طن سولار بالمواصفات الأوروبية (EURO-5) و402 ألف طن بنزين عالى الأوكتين و101 ألف طن بوتاجاز كمنتجات رئيسية و330 طن كبريت كمنتج ثانوى.

وقال عبد المنعم حافظ، رئيس شركة أنابيب البترول، إنه يتم حاليا تداول نحو 7.5 مليون طن سنويا من الزيت الخام والبوتاغاز والمنتجات البترولية، عن طريق خطوط أنابيب منطقة الصعيد.

وأوضح حافظ أنه تم ضخ استثمارات بالصعيد بقيمة 3.6 مليار جنيه (209.7 مليون دولار) شملت مشروعات لمضاعفة نقل البوتاجاز لمحافظات جنوب الصعيد من 2600 طن يومياً إلى 6000 طن يومياً.