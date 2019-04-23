وزير العمل السعودي: نستهدف توطين 561 ألف وظيفة حتى عام 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد بن سليمان الراجحي، إن وزارته تستهدف توطين أكثر من 561 ألف فرصة وظيفية حتى عام 2023، من خلال شراكات واتفاقيات مع جهات حكومية ومن القطاع الخاص، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأضاف الوزير، أن عدد المواطنين الذين دخلوا إلى سوق العمل خلال الربع الأول من العام الجاري 2019، تجاوز 45 ألف سعودي وسعودية في مختلف القطاعات التي تم توطينها.

وأشار إلى أن أعداد المنشآت الجديدة في السعودية، بلغت 133 ألف منشأة جديدة في الربع الأول من عام 2019، مقارنة بـ48 ألف منشأة في الربع ذاته من عام 2018 بزيادة نسبتها 175%.

جاءت تصريحات وزير العمل السعودي، خلال كلمته التي ألقاها خلال تدشين منصة "قوى"، الإثنين، في مدينة الرياض، بحضور وزراء التجارة والاستثمار، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمة المدنية، والنقل.

وأوضح الراجحي، أن وزارة العمل تبنت خلال العشرة أشهر الماضية مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، مما أثمر عن إطلاق 68 مبادرة تهدف إلى زيادة نسب التوطين، ودعم القطاع الخاص لاستقطاب وتوظيف المواطنين، باعتبار أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في التنمية.

وحول منصة "قوى"، أوضح وزير العمل، إلى أن الوزارة تهدف من تدشين هذه المنصة، إلى تعزيز التحول الرقمي، وسهولة إنجاز الخدمة للمستفيدين، وسرعة اتخاذ القرار، وزيادة مستوى الشفافية، ورفع الجودة وتحسين تجارب المستفيدين.

وأضاف "ندشن منصة قوى بـ22 خدمة، منها إدارة الخدمات إلكترونيًا أو عن طريق القطاع الخاص بدلًا من الوزارة، وتقديم الخدمات لأصحاب الأعمال والأفراد والحكومة بدلًا من أصحاب العمل فقط، وسيتم مضاعفة عدد الخدمات المقدمة عبر المنصة قبل نهاية عام 2019".