3 ملايين مخالف لأنظمة الإقامة والعمل بالسعودية.. من أين أتوا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات السعودية، الجمعة، عن ضبطها لأكثر من ثلاثة ملايين مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في البلاد، ضمن الحملات الميدانية المشتركة التي تقوم بها.

وفصّل تقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن نتائج الحملات الميدانية المشتركة اسفرت عن: "أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة (3075645) مخالفاً، منهم (2396112) مخالفاً لنظام الإقامة، و(474086) مخالفاً لنظام العمل، و(205447) مخالفاً لنظام أمن الحدود".

وتابع التقرير: "ثانياً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (51892) شخصاً، (49%) منهم يمنيو الجنسية، و(48%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (2156) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.. ثالثاً: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (3790) شخصاً".

ولفت التقرير إلى أن "إجمالي عدد المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة بلغ (1261) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1221) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (40) سعودياً.. وإجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (12962) وافداً مخالفاً، منهم (11015) رجلاً، و (1947) امرأة".

وألقى التقرير الضوء على "إيقاع العقوبات الفورية بحق (453070) مخالفاً، وإحالة (414998) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (521017) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (769786) مخالفاً".