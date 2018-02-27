انفوجرافيك العمالة الفلبينية.. السعودية تتصدر والكويت تفوق أوروبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثارت حادثة العثور على جثة عاملة منزلية فلبينية في أحد المنازل بالكويت ضجة كبيرة، استدعت عودة العاملات المنزليات إلى بلدهن، ووفقا لوزارة الخارجية الكويتية، تعتبر الكويت وجهة بارزة للعمالة الفلبينية خلال السنوات الأخيرة.

وتقدر الوزارة مجموع العمالة الفلبينية في يناير/ كانون الثاني الماضي بنحو 276 ألف فلبيني، ووفقا الهيئة الفلبينية للإحصاءات، يقدر مجموع العمال الفلبينية خارج البلاد بنحو 2.2 مليونا، 6.4 في المائة منهم في الكويت.