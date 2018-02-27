دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثارت حادثة العثور على جثة عاملة منزلية فلبينية في أحد المنازل بالكويت ضجة كبيرة، استدعت عودة العاملات المنزليات إلى بلدهن، ووفقا لوزارة الخارجية الكويتية، تعتبر الكويت وجهة بارزة للعمالة الفلبينية خلال السنوات الأخيرة.
وتقدر الوزارة مجموع العمالة الفلبينية في يناير/ كانون الثاني الماضي بنحو 276 ألف فلبيني، ووفقا الهيئة الفلبينية للإحصاءات، يقدر مجموع العمال الفلبينية خارج البلاد بنحو 2.2 مليونا، 6.4 في المائة منهم في الكويت.
{"author":"sayish","branding_ad":"MiddleEast_Branding","branding_partner":"","broadcast_franchise":"","friendly_name":"انفوجرافيك العمالة الفلبينية.. السعودية تتصدر والكويت تفوق أوروبا","full_gallery":"FALSE","gallery_name":"","gallery_slide":"","publish_date":"2018/02/27","rs_flag":"prod","search_results_count":"","search_term":"","section":["middle_east"],"template_type":"adbp:content","topic":"","video_collection":"","video_hpt":"","video_opportunity":"0","video_player_type":""}
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.