دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—حذر فريق التواصل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية من مبادرة الصين الدولية التي أطلق عليها اسم مبادرة "الحزام والطريق" والمخاطر المترتبة على ذلك.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره الفريق على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتعليق كتب فيه: "رغم أن الصين تَعد بمليارات الدولارات في شكل قروض للبنى التحتية والتنمية الاقتصادية، فإن المخاطر والتكاليف المرتبطة بمشاريع مبادرة "الحزام والطريق" الصينية تشمل الديون الباهظة، والمخاوف البيئية، وفقدان السيطرة على الأصول، وغيرها من العوامل التي تلحق الضرر بالبلدان المتلقية للقروض".

وحضر المنتدى نحو 5 آلاف مشارك من أكثر من 150 دولة و90 منظمة دولية.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ، قد كشف أن اتفاقات التعاون الموقعة في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين، خلال منتدى الحزام والطريق الثاني للتعاون الدولي الذي عقد في بكين، تقدر بأكثر من 64 مليار دولار، وفقا لوكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا).

ويذكر أنه وفي الفترة ما بين 2013 و2018، تجاوز حجم التجارة بين الصين والدول الأخرى المشاركة في المبادرة، 6 تريليونات دولار، وتجاوزت استثمارات الصين في الدول المشاركة في المبادرة 90 مليار دولار.