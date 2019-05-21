دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، الثلاثاء، عن إطلاق نظام "الإقامة الدائمة" في الإمارات باسم "البطاقة الذهبية".

وقال الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه على تويتر: "أطلقنا اليوم نظام الإقامة الدائمة (البطاقة الذهبية) في دولة الإمارات... إقامة دائمة للمستثمرين، وللكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد أن "الدفعة الأولى من مستحقي الإقامة الدائمة (البطاقة الذهبية) 6800 مستثمر تبلغ إجمالي استثماراتهم 100 مليار درهم.

وأوضح الشيخ محمد بن راشد أنه "سيتم منح الإقامة الدائمة (البطاقة الذهبية) للمتميزين وللمواهب الاستثنائية ولكل من يساهم بإيجابية في قصة نجاح دولة الإمارات".

وقال: "نريدهم شركاء دائمين معنا في مسيرتنا.. وجميع المقيمين في دولة الإمارات هم إخوة لنا وجزء من أسرتنا الكبيرة في دولة الإمارات".