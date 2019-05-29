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لندن، المملكة المتحدة (CNN)—كشفت وثائق قضائية رسمية كيف انفقت سيدة نحو 20 مليون دولار في متجر هارودز الشهير في العاصمة البريطانية، لندن، منها 760 ألف دولار انفقتها بيوم واحد فقط على شراء ملابس لمصممين مشهورين ومجوهرات وعلامات تجارية كبرى.

وكشفت الوثائق أن السيدة والتي تدعى زاميرا حاجيف، أنفقت في عملية شراء واحدة فقط 38 ألف دولار و1.3 مليون دولار في متجر الألعاب التابع لهارودز، ضمن قضية بلغت فيها قيمة الانفاق 20 مليون دولار.

ووفقا لتقارير إعلامية محلية في بريطانيا منها وكالة اسوشيتد بريس، الثلاثاء، إنفاق 4 ملايين على مجوهرات منها 2.2 مليون دولار في على خاتم ألماسي من كارتير حجز في وقت لاحق من قبل وكالة الجرائم المحلية كجزء من التحقيقات.

وانفقت حاجيف 317 ألف دولار في القسم الخاص بالعطور لدى هارودز وفقا للوثائق.

زاميرا زوجة جاخانغير حاجيف، الرئيس الأسبق لبنك أذربيجان الوطني المملوك للدولة بين عامي 2001 و2015، حكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما بقضايا الاحتيال والاختلاس وفقا للوكالة البريطانية.

وطالبت المحكمة من زاميرا توضيح كجيف تمكنك وزوجها من شراء منزل تبلغ قيمته 15.1 مليون دولار في منطقة نايتسبريدج في العاصمة لندن والذي يبعد مسافة مشي عن هارودز.