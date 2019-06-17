هواوي تعلن انخفاض مبيعاتها الدولية من الهواتف الذكية بنسبة 40%

شينزين، الصين (CNN)-- أعلنت شركة هواوي، انخفاض مبيعاتها الدولية من الهواتف الذكية، بنسبة 40%، في الفترة من يناير كانون الثاني إلى يونيو حزيران 2019، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال رن تشنغفي، الرئيس التنفيذ لعملاق صناعة الهواتف الذكية الصيني، إنه يتوقع انخفاض إيرادات شركته بنحو 30 مليار دولار مقارنة بالتوقعات لتصل إلى نحو 100 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الشركة قد تخفض من إنتاجها، العام المقبل.

وأضاف تشينغفي، أنه لا يلوم الأمريكيين على ذلك، لكنه اعتبر أن اختلاف السياسيين هو العامل الرئيسي في تلك الانخفاضات، لافتاً إلى أن شركته لاتزال مصممة على العمل مع الشركات الأمريكية في المستقبل.

وعبر الرئيس التنفيذي لهواوي في كلمته المتلفزة من مقر الشركة الرئيسي في الصين، عن استنكاره للإجراءات الحكومية الأمريكية ضد شركته، معتبرًا أن التدابير الأمريكية بمنع التعامل مع هواوي تتعلق بـ"التنمر" ضد شركته.

