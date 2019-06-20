صحيفة الغارديان: حُذرنا من "هجمات إلكترونية سعودية" بعد مقتل خاشقجي

الجبير: لم يكن هناك تفويض لقتل خاشقجي ولا نعرف مكان جثته

لندن، المملكة المتحدة (CNN) -- ذكرت صحيفة الغارديان أنها تلقت تحذيرات في وقت سابق هذا العام من جهود تبذلها ما وصفتها بـ"وحدة أمن سيبراني" قالت إنها من المملكة العربية السعودية تهدف "لاختراق" شبكات الكمبيوتر الخاصة بالصحيفة البريطانية، وفقاً لها، وهو الأمر الذي لا يمكن لـCNN التأكد من صحته.

الصحيفة نشرت مقالاً الأربعاء نسبت فيه أقوالاً إلى مصدر في العاصمة السعودية، الرياض "حذرها" من مساع لاستهدافها قبل وحدة الأمن السيبراني في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأشارت الصحيفة إلى أنها تلقت بعد ذلك نسخة من مستند يدعم هذا الادعاء، قائلة إنها لم تتمكن من التحقق من صحته كلياً، وأن المستند "أجاز اختراق" خوادمها وحسابات تخص اثنين من مراسليها، وُقّع من قبل أحد كبار مساعدي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

القصة التي نشرتها الغارديان لم تذكر ما إذا كانت قد رصدت أي محاولات للوصول إلى شبكاتها، ولم يستجب المتحدثون الرسميون للصحيفة على طلبات التعليق.

ممثلو الحكومة السعودية لم يستجيبوا لاستفسارات CNN حول هذه القضية، إلا أن الغارديان نقلت على لسان مسؤولين سعوديين تصريحات بأنهم "قلقون للغاية من مصدر الوثائق"، وأن "المملكة العربية السعودية لديها قوانين صارمة استثنائية لمكافحة جرائم الإنترنت، وتأخذ هذه الأنواع من المزاعم على محمل الجد"، مضيفين أن "المملكة نفسها وقعت ضحية لمحاولات قرصنة خطيرة في الماضي".

ويذكر أن الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، قُتل في قنصلية بلاده في إسطنبول بأكتوبر/ تشرين الأول من العام 2018.