سعر عملة بيتكوين يبلغ أكثر من 10 آلاف دولار لأول مرة منذ عام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لأول مرة منذ عام كامل، وبفضل ارتفاع قيمة الدولار والاهتمام الجديد المتزايد بالعملات المشفرة، ارتفع سعر عملة بيتكوين بمقدار 10 آلاف دولار.

وتشتهر العملة المشفرة بتقلبات أسعارها الكثيرة، إذ بين أواخر العام 2016 والعام 2018، راقب المستثمرون ارتفاع سعر عملة بيتكوين من بضع مئات الدولارات إلى أكثر من 20 ألف دولار، قبل أن تتراجع مجدداً ومن ثم ترتفع مرة أخرى في وقت متأخر من يوم الجمعة، ليبلغ سعرها 10 آلاف دولار لأول مرة منذ أكثر من عام، وفقاً لمنصة صرف العملات الرقمية، كوين بيز.

ويبدو أن ارتفاع سعر بيتكوين قد يكون بسبب ضعف الدولار، وعملة فيسبوك الرقمية الجديدة، ليبرا.

02:07 فيسبوك تعلن عن عملة مشفرة يمكن تحويلها عبر تطبيقات الرسائل

كما كان قد أثنى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وحاكم بنك إنجلترا مارك كارني على العملات الرقمية مؤخراً، مشيران أنه ينبغي على البنوك المركزية النظر إلى بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة بعقل مفتوح.

كل هذا، قد يعني مزيد من التنظيم في مجال العملات المشفرة، ما قد يؤدي على الأرجح إلى انخفاض تقلبات عملة البيتكوين وزيادة شرعيتها في الأسواق المالية العالمية.

وستقوم عملة ليبرا الجديدة بفتح الطريق إلى عالم العملات المشفرة أمام 2 مليار من مستخدمي فيسبوك، ما سيجعلها أكثر شعبية وبالتالي يدفع عدداً أكبر من الأشخاص لاستخدامها وسيلة دفع فعلية، بدلاً من معاملتها على أنها فرصة تجارية قصيرة الأجل يقصدها المستثمرون الذين يبحثون عن "الثراء السريع".

ولكن، إذا لاقت عملة ليبرا نجاحاً كبيراً، قد يضر ذلك عملة بيتكوين أكثر من أن ينفعها، إذ قد يفضل المستهلكون عملة ليبرا التي وُصفت بأنها مستقرة، أكثر من عملة بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة التي كانت عرضة لتقلبات سعر كبيرة في الماضي.

ويشعر البعض بالقلق من أن الارتفاع المفاجئ في عملة بيتكوين، والذي ارتفع بنسبة 170٪ تقريباً من أقل من 3,700 دولار في نهاية العام 2018، سيخيف المستثمرين على المدى الطويل.

