دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أوضح اللواء محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي شروط نيل الإقامة الذهبية للمقيمين في الإمارات وما الشروط المطلوبة، وذلك في مقابلة حصرية مع CNN بالعربية على هامش مؤتمر صحفي عقدته الإدارة في مقرها بدبي.

وقال المري: "الإقامة هذه تعتبر إقامة دائمة تجدد كل 10 سنوات وسميت بالإقامة الذهبية لما لها من أهمية، ملاك العقار ستكون إقامتهم لمدة 5 سنوات، شروط الإقامتين أكيد تفرق، بالنسبة لملاك العقار هي العقار وقيمة العقار وهناك شروط جانبية للعقار بأن يكون العقار ملك كامل 100% لصاحب العقار الذي يحمل الإقامة هذه.."

وتابع قائلا: "بالنسبة للمستثمرين فيكون عندهم نشاط وموجودين واستثماراتهم 10 ملايين فما فوق، اعتقد هذه مبادرة تاريخية أقدمت عليها الإمارات العربية المتحدة، لقائنا اليوم مع رجال وسيدات الأعمال في دولة الإمارات، عندنا في إدارة شؤون الإقامة والأجانب في دبي بين لنا مدى ارتياحهم ومدى ردة فعلهم الإيجابية لما لقوه من قرار تاريخي استراتيجي يحتم عليهم الآن عدم التفكير بموضوع الإقامة وظروف الإقامة وغير ذلك وتفكيرهم بشكل مستقبلي لتوسعة استثماراتهم ولزيادة استثماراتهم في دولة الإمارات.."

وأضاف: "الكل أجمع على المناخ العام، المناخ الاقتصادي الأمان الأمن الإقامة البنية التحتية والحياة في دولة الإمارات بشكل عام جاذبة للمستثمر هذه كلها مقومات نجاح أضيفت إليها الإقامة الذهبية وهي قرار تاريخي حقا، إن شاء الله نوفق باستقطاب رجال وسيدات أعمال أكثر لزيادة الاستثمارات في دولة الإمارات".

وفيما يتعلق بالإقامة للمستثمرين خارج الإمارات، قال المري: "بعد ما تم الإعلان تلقينا العديد من الاتصالات والاستفسارات، أكيد بكون في إقبال، اعتقد أنت لما تاتي كمستثمر وتحس بالأمان، الإقامة أمر تجعل من المستثمر ورجل الأعمال وسيدة الأعمال تفكر: هل الإقامة بتصير؟ بتنقص؟ بتزيد؟ بتجدد؟ حسب الظروف، ولكن اليوم لما انت وفرت هذه الإقامة وشعر المستثمر بأنه بحالة نفسية مطمئنة أكيد أنها بتشجعه.. المستثمر في الخارج لما يجي ويشوف ويزور ويجس النبض، فرص الاستثمارات في دبي، نحن مقبلين في العام القادم على اكسبو 2020 أكيد بتكون جاذبة للمستثمرين والزوار في هذه المبادرة التي أتت في الوقت المناسب صراحة".

وردا على سؤال حول إن كان هناك أي معاملة خاصة سيحظى بها من حاز على الإقامة الذهبية فيما يتعلق بالقوانين المالية، رد المري قائلا: "نحن لا نتدخل في موضوع القضايا ولا نتدخل في موضوعه عمل القضاء، قد يكون (شيك) طلع ورجع بخطأ كتابي، مهما كان الاستثمار عملية مكملة لبعضها وهناك عدة حلقات تكمل الهيئة الاستثمارية.. نحن كإقامة لا نصدر الإقامة بصورة مباشرة (للمستثمرين)، هناك جهات، هناك غرف تجارة وهناك الدائرة الاقتصادية وبالنسبة للعقار هناك دائرة الأراضي والأملاك، نحن نستلم الصفوة منهم، بعد ما يتم تأكيد النشطاء الذي يشتغل فيه وسمعة الانسان هذا وما يجيك واحد ما أله علاقة بالسوق التجاري ويقول أنا تاجر، تاجر في شو؟ هناك جهات مسؤولة عن هذا الموضوع، تتابع وتدقق في هذه الأمور".

وعن تكلفة التقديم لإقامة ذهبية مقارنة بتكاليف الإقامة العادية، قال المري إنها "نفس التكلفة وما فيها زيادة.. الحسبة مش قضية مال بل قضية استقرار رجال الأعمال واستمرارية الاستثمار.. وهذه الإقامة تنطبق على جميع المناطق سواء المناطق الحرة وغيرها، هناك طريقة عمل مع المناطق الحرة وبدأنا نتلقى طلبات من المناطق الحرة واصدرنا إقامات منها".