من البحرين.. كريستين لاغارد توضح "ركيزة" التنمية بالضفة وغزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- صرحت كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، الأربعاء أن التنمية الاقتصادية في الضفة الغربية وغزة يجب أن تركز على خفض معدلات البطالة في الأراضي الفلسطيني، وذلك خلال ورشة البحرين التي عقدت تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار".

وقالت لاغارد خلال حلقة نقاشية إنها تأمل أن تنخفض نسبة البطالة المرتفعة في الأراضي الفلسطينية، مضيفة أن "نسبة البطالة في الضفة الغربية تبلغ 30٪ وفي غزة حوالي 50٪"، ما قد يجعل وضع المنطقة "صعباً" مع نمو تعداد السكان سريع.

كما أشارت لاغارد أن هناك "عددا يتزايد بسرعة كبيرة من السكان – حوالي 5 ملايين في الوقت الحالي بين المنطقتين – ومن المحتمل أن يتضاعف هذا العدد إلى 10 ملايين بحلول العام 2050".

وحذرت مديرة صندوق النقد الدولي من أن "60٪ من السكان في العام 2030 سيكونون في سن العمل، وهو أمر عظيم وسيء في ذات الوقت – عظيم إذا كان هناك وظائف متوفرة، وسيء إذا لم يكن هناك وظائف ومهن لهؤلاء الشباب المقبلين على سوق العمل"، على حد قولها.

وأكدت لاغارد على أهمية تنمية القدرات في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه القضايا يجب أن تشكل "الطموح الذي يجب أن يكون لديهم بشكل جماعي من أجل التنمية الاقتصادية" في الأراضي الفلسطينية.

ثم اختتمت كلامها قائلة: "ليس الأمر كما لو أن الضفة الغربية وقطاع غزة لم تفعلا ذلك في الماضي – يمكن أن يحدث ذلك وقد حدث ... إنها مسألة جمع كل المكونات مع بعضها البعض".