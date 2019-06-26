مضيق هرمز.. رعب الاقتراب من سواحل إيران يخيم على الملاحة في الخليج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، إدراج 8 قادة عسكريين بإيران على قائمة العقوبات، من بينهم قائد عسكري يقود القوات التي تهدد بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزير الخزانة الأمريكية، ستيفن منوشين، قال فيه: "اعتقد أنكم تعلمون سابقا قمنا بفرض العقوبات على سليماني نتيجة لسلوكه، بالإضافة على ذلك، اليوم سأقوم بإعلان ثلاثة من كبار القادة الآخرين لديه، تنكسيري المسؤول عن قوات النظام الإيراني التي تهدد بإغلاق مضيق هرمز.."

وتابع منوشين قائلا: "حجي زادة قائد القوات الجوية والمسؤول عن اسقاط الطائرة الأمريكية غير المأهولة في الأجواء الدولية، وكذلك باك بور المسؤول عن القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، وبالإضافة إلى هؤلاء ندرج قادة لخمسة قطاعات بحرية: غلام شاهي وزيراهي ويدالله بادي ومنصور روانكار وعظمائي".

ولفت منوشن إلى أن "هذه العقوبات جميعها مهمة جدا للنشاطات الأخيرة، كما أعطاني الرئيس توجيهات بأننا سنقوم بتصنيف ظريف (وزير الخارجية الإيراني) لاحقا من هذا الأسبوع".