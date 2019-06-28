دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ارتفع انتاج حقل ظهر في مصر إلى 2.3 مليار قدم مكعب يوميا، الخميس، وفقا لما نقلته بوابة الأهرام على لسان مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية في مصر.

وذكر تقرير الأهرام أن الحقل الذي يبلغ حجم احتياطاته 30 تريليون قدم مكعب مر بعدد من المراحل لتطويره، حيث وفي شهر ديسمبر لعام 2017 "تم بدء ضخ الغاز الطبيعي الفعلي من الآبار البحرية بحقل ’ظهر‘ إلى المحطة البرية الجديدة بمنطقة الجميل ببورسعيد، وذلك بعد نجاح اختبارات التشغيل، وتمت معالجة الغاز وضخه في الشبكة القومية للغازات بمعدل إنتاج مبدئي 350 مليون قدم مكعب غاز يوميا".

وفي شهر إبريل 2018، بدأ تشغيل وحدة الإنتاج الثانية بحقل الغاز ظُهر، مما رفع قدرة الإنتاج بمقدار 400 مليون قدم مكعبة يوميا.. وفي شهر يونيو 2018، تم الانتهاء من تشغيل الوحدة الثالثة من محطة معالجة الغازات لمشروع حقل ظهر قبل الموعد المخطط بعشرة أيام.. وفي شهر يوليو 2018، ارتفع انتاج الحقل إلى نحو 1.6 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا بعد تشغيل وحدة المعالجة الرابعة.. وفي سبتمبر 2018 ارتفع إنتاج حقل ظهر ليصل إلى 2 مليار قدم مكعب غاز طبيعي يوميا، وفقا لتقرير الاهرام.

ولفتت الأهرام إلى أن "اكتشاف حقل ظهر كان في أغسطس عام 2015، من خلال شركة إيني الإيطالية، حيث تم توقيع الاتفاقية في يناير 2014 مع الجانب المصري. ويقع الحقل على عمق 1450 مترًا تحت سطح الماء على مساحة 100 كيلو متر مربع".