ما سعر سيارة "موستانغ شيلبي" الجديدة الأقوى في تاريخ شركة فورد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – منذ فترة وجيزة أعلنت شركة فورد عن تصنيعها سيارة موستانغ شيلبي GT500 جديدة، من شأنها أن تكون أقوى سيارة بنيت في مصنع الشركة على الإطلاق.. ولكن، قوة كهذه لن تأتي بسعر زهيد أبداً.

تقول فورد إن السيارة التي تبلغ قوتها 760 حصاناً سيبدأ سعرها من حوالي 74 ألف دولار، وسيرتفع مع أي إضافات تحسين أداء، ليبلغ سعرها 97 ألف دولار. وستتضمن خيارات تحسين الأداء هذه حزمة "ألياف الكربون" مثلاً، والتي ستكلف 18500 دولار لوحدها.

ويشبه سعر السيارة الجديدة سعر السيارات المنافسة لها، مثل سيارة دودج "تشالنجر هيلكات ريداي" بقوة 797 حصاناً، والتي تبلغ تكلفتها حوالي 78 ألف دولار.

ولكن، يتخطى سعر سيارة موستانغ شيلبي سعر سيارة موستانغ ابتدائية من فورد بالكثير، إذ يبدأ سعر تلك من 26 ألف دولار، وتتميز بمحرك 4 أسطوانات وقوة تبلغ 310 حصاناً.

وستتوفر السيارة للبيع في خريف العام 2019، وستتميز بمحرك 8 أسطوانات يسمح للسيارة أن تصل إلى سرعة 96.5 كيلومتراً في الساعة في غضون 3.5 ثانية.

يذكر أن أول سيارات شيلبي موستانغ صنعت في ستينيات القرن الماضي، بعد فترة قصيرة من بدء تصنيع سيارات موستانغ. وتتمتع شركة فورد بعلاقة معقدة ولكن مثمرة مع شركة شيلبي أميركيان، التي تتخذ من لاس فيغاس مقراً لها. وكانت قد صنعت سيارات شيلبي موستانغ في البداية من قبل شيلبي، وباستخدام سيارات موستانغ من شركة فورد. ولا تزال شيلبي اليوم تقوم بتحويلات أداء من هذا النوع.