دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات عن افتتاحها محطة "نور أبوظبي"، السبت، أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم بطاقة إنتاجية قدرها 1177 ميغاوات.

المشروع الذي بدأ عملياته التجارية السبت، سيمكن العاصمة الإمارتية من زيادة إنتاج الطاقة المتجددة، فضلاً عن الحد من استخدام الغاز الطبيعي في عمليات توليد الكهرباء، ما سيحد أيضاً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المدينة بمقدار مليون طن متري سنوياً، أي ما يعادل إزالة 200 ألف سيارة من على الطرقات، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية.

وقد صممت حكومة أبوظبي محطة الطاقة الشمسية، التي بلغت تكلفتها الإجمالية 871 مليون دولار، بالتعاون مع ائتلاف يضم شركتي ماروبيني اليابنية وجينكو سولار القابضة الصينية.

المحطة تنتج طاقة تكفي لتغطية احتياجات 90 ألف شخص

وتتضمن المحطة التي تنتج طاقة تكفي لتغطية احتياجات 90 ألف شخص، أكثر من 3.2 مليون لوحة شمسية، ثبتت على مساحة 8 كيلومترات مربعة.

كما سجلت "نور أبوظبي" رقماً قياسياً جديداً عند تقديم العطاءات، حيث استقطبت التعرفة الأكثر تنافسية على مستوى العالم بقيمة 8,888 فلس لكل كيلووا ساعة.

ويقول محمد حسن السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه وكهرباء الإمارات، إن إنجاز المشروع "يمثل علامة فارقة في استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي تم إطلاقها في عام 2017 بهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة إلى 50% بحلول عام 2050، وتقليل البصمة الكربونية لتوليد الطاقة بنسبة 70%، ويأتي ذلك تماشياً مع استراتيجية تحول القطاع من خلال توفير مصادر طاقة بديلة يمكنها مساعدتنا على تعزيز استدامة قطاعات المياه والكهرباء".

بينما أشار الرئيس التنفيذي للشركة إلى أن الطاقة المتجددة التي تولدها المحطة ستساهم في تحسين استخدام الموارد الطبيعية في البلاد، مضيفاً أن محطة نور أبوظبي "ستسهم في قطاع الطاقة المتجددة من خلال زيادة قدرات توليد الطاقة الشمسية الحالية في أبوظبي من 110 ميغاوات إلى 1,287 ميغاوات، بالإضافة الى قابلية الزيادة المستمرة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات".