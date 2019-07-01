دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عمن سمته مصدر إيراني، أن مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 % في إيران قد تخطى مستوى الـ 300 كيلوغرام، وهو الحد الأقصى المسموح إيران تملكه حسبما ينص الاتفاق النووي مع القوى الغربية.

وأضاف المصدر، حسبما قالت الوكالة، أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قاموا، الاثنين، بوزن اليورانيوم المخصب، المنتج من قبل إيران، حيث تخطى السقف المحدد وهو 300 كغم.

كان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية في إيران، بهروز كمالوندي، أعلن، قبل أسابيع، أن طهران ستنتج 300 كيلو غرام من اليورانيوم المخصب، مؤكدًا أن احتياطيات بلاده من اليوارنيوم المخصب ستزداد بوتيرة متسارعة، حسبما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وينص الاتفاق النووي للقوى الغربية مع إيران على ألا يتجاوز مخزون إيران من اليورانيوم المخصب 300 كيلو غرام.