إيران: إنتاج 300 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب خلال 10 أيام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية في إيران، بهروز كمالوندي، أن طهران ستنتج 300 كيلو غرام من اليورانيوم المخصب في غضون 10 أيام، حسبما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وقال المتحدث إن إنتاج بلاده من اليورانيوم منخفض التخصيب سيزداد بسرعة بعد 27 يونيو حزيران الجاري، مضيفا أن "دخول إيران المرحلة الثانية لخفض التزاماتها في الاتفاق النووي يعتمد على التزام الدول الأوروبية"، على حد وصف وكالة الأنباء الإيرانية.

ويعد ذلك تطورًا كبيرًا فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني، حيث يستخدم اليورانيوم المخصب في صناعة الأسلحة النووية.

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أعلن قبل أيام، أن بلاده لن تكون الملتزم الوحيد بالاتفاق النووي، في إشارة إلى إمكانية مضي إيران في برنامجها النووي دون الالتزام بالاتفاق النووي بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية إلغائه العام الماضي.

