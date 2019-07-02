في دبي.. 90% من سيارات الأجرة ستكون صديقة للبيئة في العام 2026

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مبادرة جديدة لتحويل 90% من مركبات الليموزين والأجرة إلى مركبات صديقة للبيئة، كهربائية وهجينة، بحلول العام 2026، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات.

ووفقاً لخطة المبادرة التي تُعتبر الأولى من نوعها في العالم لتحويل مركبات الليموزين إلى صديقة للبيئة بشكل شبه كامل، من المقرر أن تصبح 65% من المركبات "سيارات هايبرد"، أي هجينة، بينما ستصبح الـ25% المتبقية مركبات كهربائية.

وسيبدأ تنفيذ الخطة في العام 2020، حيث من المفترض أن ترتفع نسبة السيارات الصديقة للبيئة من 6% حالياً، إلى 10%، ثم إلى 20% في العام 2021، ثم 70% في العام 2025، وصولاً إلى 90% في العام 2026.

ووفقاً لمطر الطاير، مدير عام ورئيس مجلس الإدارة في هيئة الطرق والمواصلات، فإن عدد مركبات الليموزين في دبي يبلغ اليوم أكثر من 6500 سيارة، موزعة بين أكثر من 100 شركة. ويشير الطاير إلى أن متوسط المسافة التي تقطعها كل سيارة يومياً يصل إلى حوالي 400 كيلومتر، ما يجعل المركبات مصدراً لإنتاج أكثر من 44 طناً من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

ويوضح الطاير أن هيئة الطرق والمواصلات أجرت دراسات عدة متعلقة باستخدام السيارات الكهربائية والهجينة، وأظهرت أن استخدام هذه المركبات يوفر أكثر من 13600 دولار، فضلاً عن مساهمتها أيضاً في الحفاظ على البيئة، إذ أن المركبات الكهربائية لا تنتج أي انبعاثات كربونية ضارة، بينما تحد المركبات الهجينة من الانبعاثات الكربونية الضارة بنسبة 40%.

ويقول الطاير إن المبادرة هذه "تأتي في إطار خطة شاملة لتقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع مركبات الأجرة والليموزين بنسبة 2%، وفقاً لمتطلبات المجلس الأعلى للطاقة في دبي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر"، مضيفاً أن الخطوة اتخذت "نتيجة لتحرير أسعار الوقود وانخفاض تكاليف دورة حياة المركبات الكهربائية والهجينة" مقارنة مع مركبات الوقود العادية.