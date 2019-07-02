لاغارد تتنحى من منصبها مديرة لصندوق النقد الدولي "مؤقتا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تخلت كريستين لاغارد مؤقتا عن منصبها كمديرة لصندوق النقد الدولي، بعد أن تم ترشيحها لتتولى رئاسة البنك المركزي الأوروبي.

وقالت لاغارد عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "تشرفت بترشيحي لرئاسة البنك المركزي الأوروبي، وعلى ضوء ذلك وبعد استشارة لجنة الأخلاق في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قررت أن أتخلى عن مسؤولياتي كمديرة لصندوق النقد الدولي خلال فترة ترشيحي".

وكانت قد تولت لاغارد إدارة صندوق النقد الدولي عام 2011 خلفا لجون ليبسكاي، الذي كان مديرا بالإنابة للصندوق.

وتسلمت لاغاردد عدة مناصب وزارية في فرنسا من ضمنها وزارتي الزراعة والتجارة.