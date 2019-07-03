دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—انتقد الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، إقرار دائرة الأراضي والأملاك في دبي لنظام "الإيجار الذي ينتهي بالتمليك في الإمارة، معتبرا أنه " يزيد من معاناة الملاك العقاريين المواطنين ويعمق مشكلتهم العقارية ويضيق عليهم فرص الاستثمار العقاري في وطنهم".

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات لخلفان على صفحته بتويتر، حيث قال: "تمليك العقارات بشكل كبير لمستأجر ينتهي استئجاره للعقار بالتملك يزيد من معاناة الملاك العقاريين المواطنين ويعمق مشكلتهم العقارية ويضيق عليهم فرص الاستثمار العقاري في وطنهم.. لمن يا ترى تخلق هذه المنافسة الضارية...لمواطن يقترض ليبني..؟"

وتابع قائلا: "كانت السوق العقارية ساحة للمواطن آمنة الاستثمار.. فتحت ابواب السوق لينافس المواطن كل من هب ودب مستثمر وغير مستثمر.. أجر فقط وتملك.. فبقيت املاك المواطنين تغلق لشهور غير مؤجرة.. لان الذي يؤجرها سمح له بالتملك من وراء التأجير...عمليات تخريبية تتم في سوق العقار.."

وأضاف: "ليس لنا من حلول سوى تأجير املاكنا لتنتهي بالبيع على الأجانب ونخرج من سوق العقار.. يا لها من حالة سيئة نعانيها.. من يخطط يا ترى ليقضي على طموحات المواطنين في مثل هذه القرارات التي لا تخدم اهلنا.. ليعلم من يهمه امرنا إذا كان امرنا يهمهم.. قد نضطر الى بيع كل ما نملك على الأجانب وننزوي في بيوتنا.. بعضنا تمر عليه شهور واملاكه لا تؤجر.. لان المؤجر انتقل الى استئجار عقار يتملكه طول حياته.. طيب المواطن لا يؤجر على مواطن.. يؤجر على اجنبي.. فإذا تملك الأجنبي ضاعت عقاراتنا...ماذا تريدون ان يفعل المواطن.."

وأردف: "أيها القوم.. علمتني السنين ان الذين ابتكروا البونص من وراء بيع العقارات في شركات تطوير العقارات...لا يخسرون شيئا ولذلك الامر لا يهمه.. ما يهمهم بيع.. هل تريدوننا ان نؤجر املاكنا كمواطنين لتنتهي بالبيع عليهم كأجانب وتخرج من ايدينا الى ايدهم في التملك.. اتقوا الله فينا.. ما يحدث من تضييق على الملاك المواطنين في المجال العقاري يهد الحيل...لكن ما تجد من يجيب.. هل نضع لوحات إعلانية للمستأجرين على املاكنا تعالوا يا اجانب استأجروا.. لينتهي اجاركم بتملك عقارنا.. واحسرتاه.. على من يدفع بالأمور الى هذا الاتجاه.. اتمنى على دائرة الاراضي والاملاك الا تدفع بنا الى بيع املاكنا كمواطنين بالاستئجار.... لتكون في ايدي الأجانب".