وزير آثار مصر الأسبق لـCNN عن بيع رأس توت عنخ آمون بمزاد: يوم أسود

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وصف زاهي حواس، وزير الآثار المصري الأسبق بيع رأس الفرعون "توت عنخ آمون" البالغ من العمر 3000 عام، في مزاد لدار كريستي للمزادات بالعاصمة البريطانية، لندن، مقابل 6 ملايين دولار بأنه "يوم أسود لعلم الآثار".

جاء ذلك في مقابلة لحواس مع الزميلة بيكي اندرسون لـCNN حيث قال: "يوم أسود لأن بيع رأس ملك مشهور ويشتريه ربما أمير أو أحد الأثرياء ليضعه في غرفة مظلمة ولا يراه أحد عوضا عن أن تكون (القطعة الأثرية) في متحف ليراها العامة، رأس توت عنخ آمون جاء من الكرنك بعد العام 1970 وفي هذه الحالة فإنه غادر مصر بصورة غير قانونية.."

وتابع حواس قائلا: "على كريستي (دار المزادات) إظهار أي وثائق قانونية بأن هذه القطعة خرجت من مصر بصورة قانونية، لأن أي شيء يخرج من مصر قبل العام 1983 لابد أن يحمل وثيقة من متحف القاهرة يثبت خروجه القانوني.."

وردا على بيان لـCNN قالت فيه كريستي إنها "لن تعرض للبيع أي قطعة إن كانت هناك قلق من ملكيتها أو طريقة تصديرها.." أجاب حواس: "هذا غير كاف لأنه أولا لا يملكون أي وثيقة تثبت أن رأس توت عنخ آمون خرج من مصر قانونيا، وبالمقابل لدينا دليل بناء على مؤتمر اليونيسكو أن هذه القطعة يجب أن تعود للدولة.."