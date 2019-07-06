رفع تسعيرة النقل بمصر بعد زيادة سعر البنزين.. وهذه هي النسبة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت السلطات المصرية، صباح الجمعة، البدء بتطبيق رفع أسعار الوقود في البلاد وفي مقدمتها البنزين، الأمر الذي دفع إلى رفع تسعيرة وسائل النقل العام في البلاد تباعا.

وقال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري: "رئيس الوزراء أجرى اتصالاً مع عدد كبير من المحافظين، الذين أكدوا أنه تم الانتهاء من تعريفة الركوب الجديدة، سواء داخل المحافظة أو التي تربطهم بالمحافظات المجاورة، وأن الزيادة تتراوح بين 10 و15%‎ وتم طبع التعريفة الجديدة على لافتات لإعلانها في المواقف المختلفة، بالإضافة إلى لصق استيكرات بالتعريفة الجديدة على سيارات السيرفيس والميكروباصات والتاكسى، كما تم إرسالها إلى وسائل الاعلام بحيث تكون متاحه للجميع"، وفقا لما نقله التلفزيون المصري الرسمي.

وأكد المتحدث وفقا لتقرير التلفزيون أن "جميع المحافظين أكدوا توافر الأرصدة من المنتجات البترولية، سواء البنزين أو السولار في محطات الوقود، وكذا اسطوانات البوتاجاز في المستودعات، وتم التشديد على زيادتها في المناطق التي تشهد تكدسات وزحاماً حالياً مثل المحافظات الساحلية والسياحية، كما أكدوا استقرار حركة النقل والمواصلات في ظل التعامل بالتعريفة الجديدة".

وتطلق الحكومة المصرية بموازنة العام المالي 2019-2020، حزمة من برنامج الحماية الاجتماعية للطبقات الفقيرة، تتضمن زيادة دعم سلع بنسبة 140%، وصرف علاوة لأصحاب المعاشات بحد أدنى 150 جنيهاً مع رفع الحد الأدنى للمعاشات من 750 جنيه إلى 900 جنيه شهرياً، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، فضلا عن إقرار علاوة استثنائية لزيادة الدعم النقدي من خلال برنامج تكافل وكرامة.