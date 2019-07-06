هذه السيارة الجديدة غير قانونية على الطرقات.. وسعرها 1.2 مليون دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شركة صناعة السيارات فورد عن قرارها لبيع نسخة أسرع وأقوى وأكثر حصرية من سيارتها، فورد GT سوبركار، حيث سيُصنع منها 45 سيارة فقط، ولن تكون قيادتها قانونية على الطرقات العامة.

وصُممت سيارة فورد GT Mk II بقوة 700 حصان، للاستخدام على مسارات السباق فقط، كما أنها لم تُصمم لتتوافق مع قوانين أي سلسلة سباقات معينة، ما يمنح المهندسين مرونة لزيادة إمكانات أداء السيارة، وفقاً لما ذكرته الشركة.

وسينتج محرك السيارة التوربو بسعة 3.5 لتر في السيارة قوة أكثر بـ53 حصاناً من سيارة فورد GT الاعتيادية و203 حصاناً أكثر من سيارة فورد GT الحائزة على جائزة "لو مان"، والتي اضطرت للتأقلم مع قوة أقل بكثير من قوة سيارة الشارع، توافقاً مع قواعد سباق "لو مان".

ولن تحتوي السيارة على ميزات الراحة الموجودة في سيارة فورد GT، مثل أوضاع القيادة المختلفة من رياضية، واعتيادية، وعلى الحلبة، كما لن تتمكن أيضاً من تغيير ارتفاعها تناسباً مع أي من هذه الأوضاع. بدلاً من ذلك، تتحرك السيارة هذه وهي على مقربة كبيرة من الطريق، وذلك للحفاظ على ديناميكيتها قدر الإمكان، كما تم ضبط ناقل الحركة بـ7 سرعات من أجل توفير تجربة قيادة جريئة.

وتتوفر سيارة فورد GT Mk II الجديدة للطلب على الفور.

