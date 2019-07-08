إيران تعلن زيادة تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 4.5%

طهران، إيران (CNN)-- قال بهروز كمالوندي المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية لوكالة الأنباء الإيرانية "إيسنا"، إن مستوى تخصيب اليورانيوم الإيراني تجاوز نسبة 4.5٪ يوم الاثنين، ما يعني تجاوز إيران للحد المسموح به في الاتفاق النووي.

وأضاف المتحدث باسم هيئة الطاقة الإيرانية، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، "ستحلل العينات المأخوذة ثم تعلن المستوى الدقيق لتخصيب اليورانيوم".

وأشار كمالوندي إلى أن تخصيب اليورانيوم إلى 20%، وهي النسبة اللازمة لإنتاج سلاح نووي، هو "خيار كجزء من الخطوة الثالثة لإيران".

ويمكن أن تكون هذه الخطوة الثالثة بعد 60 يومًا إضافية تصدرها إيران للأعضاء الباقين في الاتفاق النووي المبرم في 2015 لتخفيف القيود المفروضة على قطاعيها المصرفي والنفطي.