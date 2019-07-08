مسؤول إيراني: خيارات زيادة تخصيب اليورانيوم حتى إنتاج سلاح نووي مطروحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، الاثنين، أن إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 3.67 %، لافتا إلى أن من خيارات الخطوة الثالثة التخصيب هي الوصول إلى 20 %، وهي النسبة اللازمة لإنتاج سلاح نووي.

وقال كمالوندي في تصريح، لوكالة أنباء الإذاعة والتليفزيون، حسبما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية، إنه "بناء على قرار رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني والإيعاز الصادر إلينا فقد بدأنا الخطوة الثانية برفع مستوى التخصيب فوق 3.67 %، وأضاف أنه من المقرر أن يقوم خبراء الوكالة بأخذ عينات اليوم وبالطبع فقد تجاوزنا نحن نسبة 3.67 %".

وأكد المتحدث باسم الطاقة الذرية الإيرانية، أن بلاده ستواصل خفض التزاماتها تدريجيا، موضحا أن طهران "جاهزة في الوقت ذاته للرجوع عن خفض التزامتها والعودة للظروف السابقة من الناحية التقنية إن بادرت الأطراف الأخرى إلى تنفيذ التزاماتها".

وحول الخيارات المطروحة حول الخطوة الثالثة أوضح أن "هنالك العديد من الخيارات وستقوم إيران بهدوء وبصورة مدروسة باتخاذ ما يتناسب مع حاجات البلاد"، وأشار إلى أن أحد هذه الخيارات يمكن أن يكون زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي".

وصرح، بحسب وكالة أنباء فارس بأن إيران ليست بحاجة إلى اليورانيوم المخصب بنسبة 20 % في الوقت الحاضر، ولكن إذا أردنا إنتاجه فليست هنالك أي عقبة أومشكلة بهذا الصدد بعد أن تجاوزنا نسبة 3.67 %".

وأكد أن مسالة رفع نسبة التخصيب إلى 20% أو حتى أكثر من ذلك مطروحة في اجتماعات المجلس الأعلى للأمن القومي كخيارات في الخطوات اللاحقة ولكن يتم العمل بكل منها حسب الحاجة وليس لمجرد أن الكمية الأكبر تخيف الطرف الآخر أكثر".