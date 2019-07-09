سوق مادة الكانابيديول المستخرجة من القنب تزدهر بنسبة 700% في 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من استخدامه في كعك الدونات إلى غذاء الحيوانات الأليفة، باتت مادة الكانابيديول المستخرجة من نبتة القنب تشكل اليوم سوقاً تجارية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

ومن المتوقع، أن تتجاوز مبيعات المنتجات التي تحتوي على مادة الكانابيديول، وهي عبارة عن مركب قنب غير سام، 5 مليارات دولار هذا العام، بزيادة بنسبة 700٪ عن العام 2018، وفقاً لتقديرات صدرت الثلاثاء عن مجموعة "برايتفيلد غروب"، وهي شركة أبحاث تركز على صناعة القنب.

وقد انتشرت منتجات الكانابيديول لتتوفر بسهولة وشعبية كبيرة منذ إقرار قانون الزراعة الأمريكي في أواخر العام 2018، والذي أجاز زراعة القنب مع بعض الشروط، حتى باتت مادة القنب تتوفر على رفوف متاجر السلع والصيدليات.

وقد توسعت سوق الكانابيديول إلى ما بعد الأدوية والزيوت، لتشمل اليوم منتجات تعد بتحسين الصحة، مثل المياه الممزوجة بالكانابيديول، ومستحضرات التجميل التي تحتوي على المادة، وأغذية الحيوانات الأليفة التي تتضمنها.

كما سجل إيبيديوليكس أيضاً 33 مليون دولار في المبيعات خلال الربع الأول من هذا العام، وهو دواء جديد يحتوي على الكانابيديول ويُستخدم لعلاج نوبات الصرع النادرة، وحاصل على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

ويتوقع محللون في برايتفيلد أن تصل مبيعات الكانابيديول إلى حوالي 24 مليار دولار بحلول العام 2023، حيث من المتوقع أن يأتي الجزء الأكبر من هذه المبيعات، حوالي 16.2 مليار دولار، من متاجر التجزئة، تليها متاجر الأغذية الطبيعية وتلك الموجودة على الإنترنت بمبلغ 3 مليارات دولار و1.3 مليار دولار، على التوالي.

