حكومة مصر تحدد الحد الأدنى للأجور.. بين 2000 و7000 جنيه شهرياً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، عن تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين في أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، اعتباراً من الأول من يوليو/ تموز الجاري.

ونص قرار رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، وفقاً لما نقله التلفزيون المصري الرسمي عن وكالة أنباء الشرق الأوسط أنه وفي المادة الأولى "أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر، الذي يستحق للموظف أو العامل بدءاً من أول يوليو الجاري عند شغله للدرجة الوظيفية، بحيث يكون الحد الأدنى لأجور الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهرياً، الدرجة العالية 5 آلاف، ودرجة المدير العام 4 آلاف، أما فيما يتعلق بالدرجة الأولى، فيكون الحد الأدنى لها 3500 جنيه، الثانية 3000 جنيه، الثالثة 2600، الرابعة 2400، الخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه".

ونص القرار على أن "يزاد الحد الأدنى الشهري المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، بعد قضاء مدة 3 سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة بمبلغ 100 جنيه"، وفقا لما نقله تقرير التلفزيون.

ووفقاً للمادة الثانية يتم "احتساب الحد الأدنى لأجر الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أساس متوسط إجمالي الأجر، الذي يستحق شهرياً، شاملاً الأجر الوظيفي والأجر المكمل، والأعباء التأمينية، فيما يتم احتساب الحد الأدنى لأجر العاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أساس متوسط إجمالي الأجر، الذي يستحق شهرياً، شاملاً الأجر الأساسي، وكل ما يستحق بخلاف الأجر الأساسي والأعباء التأمينية. كما تضمن القرار صرف حافز تكميلي للموظف أو العامل، يمثل الفرق بين إجمالي الأجر الذي يتم الحصول عليه وبين الحد الأدنى المقرر له".