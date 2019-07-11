"سند محمد بن سلمان" تدعم حديثي الزواج مجدداً بـ23.9 مليون دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت مبادرة "سند محمد بن سلمان" عن صرف عطاء لمبادرتها "سند الزواج" بدفعتها الرابعة، تجاوزت 23.9 مليون دولار، لمستفيدين شباب بلغ عددهم 4700 شاب.

ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية، فإنه بهذه الدفعة، يُصبح عدد المستفيدين منذ انطلاق المبادرة أكثر منن 15 ألف شاب سعودي، بقيمة عطاءات تتجاوز الـ79.9 دولار.

وتهدف مبادرة "سند محمد بن سلمان"، التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى "تلمّس احتياج فئات المجتمع المختلفة، ومساندتها لتحقيق التنمية والازدهار وتقديم الدعم المادي لشرائح المجتمع السعودي من خلال آليات ملائمة"، بحسب ما جاء على موقع المبادرة الإلكتروني.

كما تتوجه مبادرة "سند الزواج"، بحسب ما ذكرته الوكالة، "لدعم ومساندة حديثي الزواج من أبناء الوطن"، حيث يممن التقديم عليها من خلال الموقع الإلكتروني، ليتم بعد ذلك التحقق من تطابق شروط التقديم، وصحة بيانات المتقدمين.