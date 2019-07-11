أنقرة تكشف عن قيمة فائض التجارة خلال شهر واحد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق الميزان التجاري التركي فائضاً بقيمة 151 مليون دولار في مايو/ أيار الماضي، ما ساهم في تراجع العجز التجاري السنوي إلى 2.37 مليار دولار، مقارنة مع عجز بمقدار 6.172 مليار دولار في الفترة ذاتها العام 2018.

وأوضح تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي التركي أن العجز في ميزان التجارة الخارجية تراجع في مايو/ أيار بمقدار حوالي 5.85 مليار دولار، ليبلغ 706 مليون دولار، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول التركية الرسمية.

كما ذكر التقرير أيضاً أن ميزان الخدمات في مايو/ أيار "ارتفع بمقدار 594 مليون دولار، ليبلغ 2.3 مليار دولار، ليرتفع صافي إيرادات القطاع السياحي بمقدار 257 مليون دولار، ليبلغ 1.84 مليار دولار".

ويذكر أن وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، أعلن في أبريل/ نيسان الماضي، عن حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة، تتضمن تخفيضات ضريبية واعفاءات مالية، تستهدف تعزيز المركز المالي لتركيا، وإنعاش اقتصادها الذي يعاني من تباطؤ وانكماش حاد، وارتفاع في معدلات التضخم، وفقا لما نقلته الأناضول في تقرير سابق.