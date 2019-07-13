عبدالرحمن بن مساعد يقارن صفقات السعودية وقطر مع أمريكا ومصطلح "الحلب"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تناول الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، الزيارة التي قام بها أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والصفقات الموقعة بين الجانبين والطريقة التي قامت بها وسائل الإعلام القطرية بتغطية هذا الحدث.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات للأمير عبدالرحمن على صفحته بتويتر، حيث قال: "بان زيارة ترامب للسعودية وقِعت صفقات بين البلدين ب400مليار$ (جلها على مدى 10 سنوات) اسلحة واستثمارات وتوطين صناعات ومشاريع مشتركة يعود نفعها على البلدين ومن حينها لم يتوقف صراخ الجزيرة والإعلام المدعوم من قطر مكررين عبارة (حلب السعودية) وكأن ترامب أخذ ال400 فورًا بدون أي مقابل.."

وتابع قائلا: "لو قسمنا ال400 مليار على 10 سنوات (40 مليار في السنة) وتحسبًا لاجتزاء هذه التغريدة من سياقها أكرر أن هذه المبالغ لصفقات مفيدة للبلدين تتضمن اسلحة واستثمارات وتوطين صناعات ومشاريع مشتركة ..و لمن لا يعلم :-بلغ الناتج المحلي الإجمالي في السعودية لعام 2018 ثلاث (تريليون ) ريال.."

وأضاف: "في زيارة تميم لأمريكا ذُكر أن الصفقات بين البلدين ب185 مليار دولار وهللت الجزيرة وأخواتها وأشادت بأهمية هذا اقتصاديًا وسياسيًا لقطر.. وطبعًا (مصطلح الحلب اختفى) لمن لا يعلم:- الناتج المحلي لقطر عام 2018 بلغ 186 مليار دولار.. أي أن الصفقات أكثر من ناتجها المحلي!. قيل قديمًا :- الحرب خدعة.. ولكن عند الجزيرة:- الحلب خدعة..!"