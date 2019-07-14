دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت شركة أرامكو التي تعتبر جوهرة الصناعة النفطية في السعودية، رفع أسعار البنزين ابتداء من الأحد، وسط حالة من الترقب في أسواق النفط العالمية بعد تعرض ناقلات نفط لعمليات تخريب وتوقيف من الخليج إلى جبل طارق خلال الشهرين الماضيين.

أرامكو بينت أن الرفع يأتي "وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة. علمًا بأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعاً وانخفاضاً تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية".

إعلان السعودية هذا سبقه بنحو أسبوع، إعلان مصر رفع الأسعار الوقود في خطوة ربطها متابعون بموافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الأخيرة من قرض تبلغ قيمته 12 مليار دولار، وتوجيه وفورات الزيادة لتمويل برامج الحماية الاجتماعية للطبقات الفقيرة، ورجحوا اتجاه الحكومة إلى ربط سعر الوقود محلياً بالتكلفة الفعلية من خلال لجنة لتقييم أسعاره كل 3 شهور.

محلل الأسواق الناشئة في CNN، جون ديفتيريوس، ألقى الضوء على أن سوق النفط حالياً يقودها عاملان أساسيان، وهما خطر على المدى القصير مقابل عرض مفرط على المدى البعيد. وهناك قرابة ضعف المشكلة على المدى القريب، إذ أن أيران تحافظ على ضغطها على بريطانيا بعد تدخل المملكة المتحدة وتحفظها على ناقلة النفط الإيرانية. وطالبت إيران بريطانيا بالإفراج الفوري عن الناقلة لتفادي ما وصفتها بلعبة خطرة.