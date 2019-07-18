دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—حذرت وزارة الخارجية السعودي، مساء الأربعاء، من عمليات احتيال مالية في تركيا، مقدمة أربع نصائح لرعاياها للحيلولة دون التعرض لذلك.

جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية السعودية، وقالت فيه: "نظرا لتعرض الكثير من المواطنين لعمليات استغلال من قبل بعض الشركات المحلية لتأجير السيارات بمطار طربزون ومركز المدينة وسحب مبالغ مالية من البطاقات الائتمانية لإصلاح السيارات عند تعرضها لحوادث أو أعطال بسيطة ومحالو إجبارهم على دفع مبالغ إضافية، تنصح السفارة بالآتي: الحرص على التعامل مع شركات تأجير السيارات العالمية المعروفة، وتجنب استئجار سيارات من أشخاص أو مكاتب غير معتمدة.."

وتابع البيان: "ضرورة الحصول على نسخة من عقد التأجير، وأن يكون مكتمل البيانات ذات العلاقة ومبلغ التأجير.. الحرص على أن يكون عقد استئجار السيارة متضمنا مبلغ التأمين الشامل (ما يسمى تأمين صفر) عند الاتفاق على ذلك.. عند التعرض لحادث سير -لا سمح الله- ضرورة عدم مغادرة موقع الحادث قبل وصول الجهات الأمنية المختصة والحصول على تقرير الحادث.."

وتصدر وسم حمل اسم "تحذير خامس للسعوديين بتركيا" على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بين المغردين في المملكة العربية السعودية، وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات المتداولة عليه: