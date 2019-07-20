نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—رصدت وزارة الخارجية الأمريكية، مكافأة مالية مقابل معلومات عن القيادي بحزب الله اللبناني، سلمان رؤوف سلمان، قيمتها تصل إلى 7 ملايين دولار.

وأوضحت الخارجية في بيان وصل لموقع CNN بالعربية نسخة منه: "يقدم برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد هوية سلمان رؤوف سلمان، أحد كبار قادة حزب الله والمعروف أيضًا باسم صموئيل سلمان الرضا، أو مكان تواجده".

وأضافت الخارجية في بيانها أن سلمان رؤوف سلمان "اشتهر بالدور البارز الذي قام به في 18 تمّوز/ يوليو 1994، في تفجير الجمعية التعاونية اليهودية الأرجنتينية (AMIA)، وهي مركز جماعة يهودية في بوينس آيرس، الأرجنتين، ما أسفر عن مقتل 85 مدنيا بريئا".

وتابعت قائلة: "سلمان هو قائد منظمة الأمن الخارجي التابعة لحزب الله (ESO)، المسؤولة عن تخطيط وتنسيق وتنفيذ هجمات حزب الله الإرهابية في جميع أنحاء العالم. وهو لا يدير ويدعم الأنشطة الإرهابية لحزب الله في نصف الكرة الغربي فحسب، بل يشارك في حياكة المؤامرات في جميع أنحاء العالم".

بالتزامن مع عرض المكافأة، قالت الخارجية في بيانها أن "وزارة الخزانة الأمريكية صنّفت سلمان كإرهابي عالمي، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224. ونتيجة لهذا التصنيف، فإن جميع أصول سلمان الموجودة في الولايات المتحدة أو التي هي في حيازة أو تحت تصرّف أشخاص أمريكيين يتمّ تجميدها، ويُمنع الأشخاص الأمريكيون عمومًا من التعامل معه".