من المشاهير الأعلى أجراً في العالم لعام 2019؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لا شك بأننا جميعنا نعلم أن مشاهير العالم يعيشون حياة رفاهية وفخامة قد لا نتخيلها في أعمق أحلامنا، إذ بفضل سهولة مشاركة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، باتت تُعرض تفاصيل حياتهم الشخصية لكل مهتم في متابعتها.



سفر دائم.. وسهرات كثيرة.. وحفلات كبيرة.. وأزياء من أشهر وأغلى العلامات التجارية حول العالم.. كل هذا يُكلف الكثير من المبالغ الطائلة، فكيف لهم أن يستمروا بعيش أسلوب حياة فاخر كهذا؟

نظرة واحدة على أرباح هؤلاء المشاهير، وسيبدو الجواب واضحاً جداً، إذ أن أجور مشاهير العالم هؤلاء لا تحسب بمئات الدولارات وإنما بمئات الملايين منها.

وقد نشرت مجلة فوربز الاقتصادية مؤخراً، قائمة بأسماء المشاهير الأعلى أجراً في العالم، لتأتي المغنية الأمريكية، تايلور سويفت، والتي تبلغ من العمر 29 عاماً، في المركز الأول على القائمة بأجر يبلغ 185 مليون دولار.

وتبعت سويفت شخصية تلفزيون الواقع الأمريكية كايلي جينر، والتي تبلغ من العمر 21 عاماً، بأجر بلغ 170 مليون دولار.

إليكم قائمة المشاهير الأعلى أجراً في العالم لعام 2019، بحسب مجلة فوربز:

1. تايلور سوفت

185 مليون دولار

2. كايلي جينر

170 مليون دولار

3. كانييه ويست

150 مليون دولار

4. ليونيل ميسي

127 مليون دولار

5. إد شيران

110 مليون دولار

6. كريستيانو رونالدو

109 مليون دولار

7. نيمار

105 مليون دولار

8. فرقة ذا إيغلز

100 مليون دولار

9. دكتور فيل ماكجراو

95 مليون دولار

10. كانيلو ألفاريز

94 مليون دولار