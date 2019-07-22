أسعار النفط ترتفع بعد احتجاز إيران لناقلة النفط البريطانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت أسعار النفط ارتفاعاً الاثنين، إثر تصاعد التوترات العالمية مع إيران عقب احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

وارتفع سعر العقود الآجلة للمؤشر العالمي، خام برنت، بأكثر من 2٪ ليبلغ سعر البرميل 64.02 دولاراً، بينما شهدت أسعار النفط في الولايات المتحدة الأمريكية زيادة مماثلة، ليبلغ سعرها 56.83 دولاراً.

وقد حذرّت بريطانيا من أنها ستتخذ إجراءات "قوية" إذا لم تفرج إيران عن الناقلة، في حين قررت لجنة الاستجابة للطوارئ التابعة للحكومة الاجتماع يوم الاثنين.

وتأتي حادثة احتجاز ناقلة النفط البريطانية التي تدعى "ستينا امبيرو"، بعد أن احتجزت المملكة المتحدة ناقلة نفط "غريس 1" الإيرانية في 4 يوليو/تموز في جبل طارق، ومن ثم أعلنت حكومة جبل طارق عن قراراها بتمديد فترة احتجاز الناقلة لمدة 30 يوماً آخراً.

كما تشارك الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في مواجهة متوترة، بعد أن زعمت أمريكا الأسبوع الماضي أنها أسقطت طائرة إيرانية بدون طيار، بعد حوالي شهر منذ إسقاط إيران طائرة أمريكية بدون طيار.

وقد شهدت أسعار النفط تقلبات كثيرة في الأشهر الأخيرة الماضية، حيث بلغ سعر خام برنت 74.50 دولاراً في أبريل/نيسان الماضي، لينخفض بعد ذلك إلى أقل من 60 دولاراً في يونيو/حزيران.

يذكر أن المشاكل القائمة في مضيق هرمز باتت تسبب قلقاً للمستثمرين، إذ أن القناة التي يبلغ عرضها 33 كيلومتراً فقط في أضيق نقطة لها، تُعتبر الطريقة الوحيدة لنقل النفط من الخليج إلى محيطات العالم.