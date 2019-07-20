إيران تحتجز ناقلة نفط لبريطانيا في الخليج.. ما عليك معرفته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الجمعة، احتجاز ناقلة نفط بريطانية تدعى "ستينا امبيرو" خلال إبحاريها في الميارة الدولية في مضيق هرمز.

ماذا تقول إيران؟

- الحرس الثوري الإيراني اتهم ناقلة النفط البريطانية بـ"خرق القوانين الدولية" وفقا لما نقله تلفزيون "بريس" الحكومي.

ماذا تقول بريطانيا؟

- وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت وصف الاحتجاز بـ"غير المقبول" مؤكدا على أن "المحافظة على حرية الملاحة وتحرك كل السفن في المنطقة بحرية ضروري".

التوقيت

- يأتي احتجاز الناقلة البريطانية بعد ساعات من إعلان حكومة جبل طارق، التابعة للمملكة المتحدة، استمرار احتجاز ناقلة النفط الإيرانية لمدة 30 يوماً أخرى للتحقيقات، على خلفية توجه السفينة إلى سوريا، مما يعني انتهاك الحظر المفروض على النظام السوري.

كيف تتعامل بريطانيا؟

- وزارة الخارجية البريطانية أصدرت بيانا فجر السبت، حذرت فيه من "تداعيات جدية" إذا لم تفرج إيران وبسرعة عن الناقلة مؤكدة في الوقت ذاته على أن لندن "لا تنظر في خيارات عسكرية".

توتر متصاعد:

- احتجاز الحرس الثوري للناقلة البريطانية يأتي في وقت حساس جدا ترتفع فيه حدة التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.