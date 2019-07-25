تسلا تعلن عن خسارات إضافية مع انخفاض أسهمها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شركة تسلا الأربعاء عن خسارتها 408 ملايين دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران، وذلك رغم تسليمها عدداً قياسياً من السيارات في الربع الثاني.

وتعتبر خسارة شركة السيارات الكهربائية أسوأ بكثير من الخسارات التي كانت قد توقعتها "وول ستريت"، حيث انخفضت أسهم تسلا بأكثر من 10٪ ما بعد ساعات التداول، عقب تقرير الأرباح الجديد.

ورغم الخسارة المؤخرة، إلّا أن هذه التقارير تُعتبر أقل إيلاماً من تقارير الربع السابق، حين خسرت تسلا 702 مليون دولار. وقد نسبت الشركة أدائها الأخير الأفضل إلى تسجيلها أرقام تسليم مركبات بلغ أكثر من 95 ألف سيارة، أي أعلى بنسبة 5٪ تقريباً من الرقم القياسي السابق في الربع الرابع من العام 2018.

كما أعلن الرئيس التنفيذي للشركة إيلون موسك في اتصال هاتفي مع المحللين بعد ظهر يوم الأربعاء أن ج. ب. ستراوبيل، أحد الأعضاء المؤسسين للشركة، سيتنحى عن دوره رئيساً للتكنولوجيا، ليصبح مستشاراً كبيراً، في حين سيتولى نائب الرئيس الحالي للتكنولوجيا، درو باغلينو، معظم مسؤوليات ستراوبيل.

وقد أعلنت الشركة عن تحسن هامش صافي الربح للسيارة الأكثر مبيعاً في الشركة، موديل 3. ورغم أن الشركة كانت قد خفّضت السعر البدائي للسيارة في فبراير/ شباط، إلا أن سعر بيعها المتوسط بقي مستقراً في الربع الثاني عند حوالي 50 ألف دولار، بينما تراجعت تكاليف التصنيع، بحسب ما ذكرته الشركة.

وتتوقع تسلا حدوث تحولاً في أرباحها حالياً، حيث تقول إنها تهدف إلى تحقيق دخل صافي إيجابي في الربع القادم. كما أكدت أنها ما زالت في طريقها لإطلاق منشأة لإنتاج سيارة موديل 3 في الصين بحلول نهاية العام، وهي خطوة من المتوقع أن تتيح للشركة وصولاً أفضل إلى السوق الآسيوية.