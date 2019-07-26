استراتيجية غريبة سيعتمدها إيلون موسك لخفض تكاليف تسلا.. ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يبحث المسؤولون التنفيذيون في تسلا عن طرق لخفض تكاليف الشركة بعد أن سجلت خسائر كبيرة مجدداً في الأشهر الـ3 الماضية.

الاستراتيجية الأغرب لخفض هذه التكاليف؟ اعتماد طريقة أفضل لتعليم عملاء الشركة كيفية تشغيل سياراتهم الكهربائية.

في مكالمة مع محللين من وول ستريت، قال الرئيس التنفيذي للشركة إيلون موسك إنه يستهدف قسم الخدمات كمجال يمكن توفير أموال الشركة به، مشيراً إلى أن العديد من العملاء يزورون مراكز خدمة تسلا، ليس بسبب عطل ما في سياراتهم، وإنما لأنهم لا يعرفون كيفية استخدامها.

يقول موسك إنه بينما تقوم الشركة بتوسيع شبكة مراكز خدمتها، تخطط تسلا لتثقيف العملاء الجدد بشكل أفضل حول طرق استخدام سياراتهم، أملاً في أن يحد ذلك من زيارتهم للمراكز بكثرة، مضيفاً أن "أفضل خدمة في الحقيقة، هي عدم الحاجة لها".

وتأتي فكرة توفير التكاليف في وقت صعب بالنسبة لشركة السيارات، إذ خسرت في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران، 408 مليون دولار، ما تسبب في انخفاض أسهمها أيضاً.