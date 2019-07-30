رغم القيود الأمريكية.. مبيعات هواوي تشهد نمواً بنسبة 23٪

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا تزال شركة هواوي تشهد نمواً في أرباحها، رغم استمرار الحملة الأمريكية عليها للحد من انتشارها عالمياً.

وقد ارتفعت المبيعات إلى أكثر من 58 مليار دولار في أول 6 أشهر من هذا العام، بدعم من النمو في قطاع الهواتف الذكية لشركة التكنولوجيا الصينية، وزيادة كبيرة في عقود شبكة الجيل الخامس الجديدة، بحسب ما ذكرته الشركة الثلاثاء.

ووفقاً للشركة التي تتخذ من شنتشن مقراً لها، فإن إيرادات النصف الأول من العام 2019 ارتفعت بنسبة حوالي 23٪ مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وتبيع هواوي معدات اتصالات أكثر من أي شركة أخرى في العالم، كما تعتبر علامة تجارية رائدة في مجال الهواتف الذكية، حيث تتنافس مع أمثال سامسونغ وآبل.

ويأتي أحدث تقرير لأرباح الشركة بعد أكثر من شهرين من فرض الولايات المتحدة الأمريكية قيوداً جديدة على الشركة الصينية، حيث وضعت واشنطن شركة هواوي على القائمة التجارية السوداء في الـ16 من مايو/أيار، ومنعت الشركات الأمريكية من بيع الشركة الصينية برامج ومكونات تصنيع دون ترخيص.

رغم ذلك، قال ليانغ هوا، رئيس مجلس إدارة شركة هواوي الثلاثاء، إن عمليات الشركة لا تزال سلسة رغم القيود الأمريكية، مضيفاً أن "منتجات الشركة الأساسية لم تتأثر بشكل كبير".

كما أضاف هوا أن السيولة كانت إيجابية خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام، وتتوقع الشركة أن تتمكن من استخدام أموالها للحفاظ على "نمو طويل الأمد".

