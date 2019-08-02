أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، إن بكين ستضطر لاتخاذ "إجراءات مضادة" إذا أصرت الولايات المتحدة على فرض المزيد من الرسوم على الواردات الصينية.

وأوضحت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم الخارجية في إفادة صحفية يومية أن "الصين لا تريد حربا تجارية، لكنها لا تخشى خوض مثل هذه الحرب".

واعتبر المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، في بيان مكتوب، إعلان الولايات المتحدة فرض تعريفة بنسبة 10 % على الصادرات الصينية بقيمة 300 مليار دولار أمريكي إلى الولايات المتحدة، "تنتهك بشكل خطير الإجماع بين رئيسي الدولتين اللذين تم التوصل إليهما في أوساكا، وتنحرف عن المسار الصحيح ولا تفضي إلى حل المشكلة".

وأضاف المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، "الجانب الصيني غير راضٍ بشدة ويعارضه بحزم. إذا نفذت الولايات المتحدة التعريفة الجمركية، فستضطر الصين إلى اتخاذ التدابير المضادة اللازمة للدفاع بحزم عن المصالح الأساسية للبلاد والمصالح الأساسية للشعب. كل العواقب ستتحملها الولايات المتحدة ".

وتابع البيان، أن "تحرك الجانب الأمريكي لتصعيد الاحتكاكات الجمركية والتعريفات التجارية لا يتفق مع مصالح البلدين والعالم بأسره، وسيكون له تأثير تقشعر له الأبدان على الاقتصاد العالمي".

وبحسب البيان، فإن الجانب الصيني "يعتقد دائمًا أنه لا يوجد فائز في الحرب التجارية. الصين لا تريد القتال لكنها ليست خائفة من القتال، لكنها ستقاتل إذا لزم الأمر. ونأمل أن تصحح الولايات المتحدة أخطائها في الوقت المناسب، وأن تحل المشاكل على أساس المساواة والاحترام المتبادل وأن تعود إلى المسار الصحيح ".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد، الخميس، بفرض رسوم إضافية نسبتها 10% على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا من أول سبتمبر أيلول المقبل.

وقال ترامب إن الرئيس الصيني شي جين بينغ، "لا يتحرك بسرعة كافية من أجل الوصول إلى اتفاق للتجارة بين بلديهما وإن الولايات المتحدة ستفرض (ضريبة) على الصين حتى يتوصل البلدان إلى اتفاق، وأبلغ ترامب الصحفيين أنه غير قلق بشأن هبوط حاد لمؤشر داو جونز الصناعي للأسهم الأمريكية بعد أن أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية إضافية على بضائع صينية.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في تصريحات للصحفيين، على هامش قمة الآسيان في بانكوك، إن التعريفات الأمريكية "ليست هي الطريقة الصحيحة لحل النزاع التجاري".