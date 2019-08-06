بعد هبوط اليوان.. إدارة ترامب تصنف الصين "دولة تتلاعب بالعملة"

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، عن تصنيفها للصين كـ" دولة تتلاعب بالعملة"، بعد أن سمح البنك المركزي الصيني بهبوط سعر عملته وسط نزاع تجاري مستمر بين البلدين.

جاء ذلك بعد ساعات قليلة من اتهام ترامب لبكين بتخفيض عملتها على حسابه في تويتر، مضيفاً لاحقاً أن هذه التدابير اُستخدمت "لسرقة أعمالنا ومصانعنا، والإضرار بوظائفنا، وتقليل أجور عمالنا، والإضرار بأسعار المزارعين لدينا. ليس بعد الآن!".

وقد سمح بنك الصين الشعبي لعملته بالهبوط إلى ما دون 7 يوان مقابل الدولار الأمريكي لأول مرة منذ 10 سنوات. واُعتبرت الخطوة أشبه بإجراء انتقامي ردّت به الصين بعد تهديد ترامب بفرض تعرفة جمركية بنسبة 10 ٪ على 300 مليار دولار من البضائع الصينية.

يأتي انخفاض قيمة اليوان في خضم حرب تجارية طويلة الأمد بين واشنطن وبكين، حيث فرضت كل منهما عقوبات اقتصادية على الأخرى، إلى جانب مفاوضات متكررة.

وغالباً ما يستخدم الرؤساء تقرير العملات أداة دبلوماسية أثناء التعامل مع الدول التي تعتبر أنها لديها أسعار صرف قد تضر الوظائف الأمريكية ونمو البلاد الاقتصادي.

ولم تصنف الولايات المتحدة الأمريكية أي حكومة على أنها "دولة تتلاعب بالعملة" منذ أن أوائل التسعينيات عندما صنّفت الصين كذلك في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون. ولا يؤدي تصنيف دولة على أنها "تتلاعب بالعملة" إلى فرض عقوبات عليها على الفور.