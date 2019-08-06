قناة السويس تحقق أعلى إيرادات في تاريخها.. فكم بلغت؟

القاهرة، مصر (CNN) – حققت قناة السويس إيرادات بلغت 5.9 مليار دولار، خلال العام المالي 2018/2019، وهي الأعلى في تاريخ القناة التي تعد أسرع ممر للنقل البحري بين أوروبا وآسيا، وأحد أهم مصادر "العملة الصعبة" للحكومة المصرية، وذلك وفقا لما أعلنه الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية للقناة.

وقالت الهيئة في بيان لها، بشأن احتفالية الذكرى الرابعة لافتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للقناة الجديدة والموافق 6 أغسطس/آب، أن إيرادات القناة زادت بنحو 300 مليون دولار عن العام المالي السابق بنسبة 5.4%.

ووصل عدد السفن التي عبرت القناة خلال تلك الفترة 70 ألف و679 سفينة بحمولات قياسية بلغت 4.268 مليار طن بضائع وبلغت العائدات بالجنيه المصري خلال العام المالي 2018/2019 رقماً قياسياً غير مسبوق بلغ 104 مليارات جنيه مصري.

كما حققت القناة أكبر رقم قياسي في تاريخها بعبور 81 بحمولات 6.1 مليون طن فى يوم واحد ونستعد لاستقبال أكبر سفينة حاويات في العالم فئة "Megamax 24" بطاقة 23 ألف حاوية.

وقال الفريق مهاب مميش، إن الرئيس المصري أمر بصرف فوائد شهادات استثمار قناة السويس الجديدة في 4 سبتمبر/أيلول المقبل، وكان الملايين من جميع فئات الشعب المصري قد جمعوا 64 مليار جنيه في 8 أيام فقط لتمويل مشروعات القناة.

وعلق عبد المنعم السيد أن هذه الإيرادات هي أعلى رقم في تاريخ القناة والتي حققت زيادة في إيراداتها عن العام الماضي بنحو 5.6 مليار دولار والتي لم تكن لتتحقق من دون القناة الجديدة، وإجراءات تتعلق بتسويق المجرى الملاحي وعودته لمكانته كأهم مجرى ملاحيا على مستوى العالم.

وأوضح في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن القناة الجديدة اهتمت بتعميق المجرى الملاحي أكثر من 56 قدم مقارنة بتلك الموجودة في عام 2014 والتي كان يصل عمقها 36 قدما، وذلك من أجل استيعاب أمهات السفن (السفن العملاقة) و التي يتجه العالم نحوها بدلا من السفن الصغيرة و المتوسطة، لأنها تستوعب حاويات أكثر و بالتالي توفير الوقود و الرسوم الجمركية وغيرها.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى خفض زمن العبور من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط وتقليل زمن الانتظار بالمجرى الملاحي، مشيرا أيضا اهتمام الدولة أيضا بالشحن والتفريغ بمنطقة شرق بورسعيد، لافتا أن عدد السفن المارة من المجرى الملاحي للقناة زاد من 2014 إلى 2018 بنحو 70%.

وأضاف أيضا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حققت إيرادات تصل إلى 3.6 مليار جنيه وهي منفصلة عن الإيرادات التي حققها المجرى الملاحي للقناة، وفي غضون سنوات قليلة سيتم استكمال مشروعات المنطقة الاقتصادية وتصل لـ25 مليار دولار حيث ساهم صياغة قانون لها في جذب استثمارات دولية.